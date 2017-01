Der Feierabendyogi

Entschuldigt bitte den Titel, das ist heute mal etwas drastisch. Naja, eigentlich ist es nicht zu entschuldigen, hätte ich ja beim Schreiben der ersten Zeile sofort ändern können, wenn ich mich dafür schämen würde. Tu ich aber nicht. Es gibt die Dinge, für die muss man sich eben nicht schämen.

Mein BMI zittert täglich knapp über und – an besonders aktiven Tagen – knapp unter der Grenze zum Übergewicht. Sicher hätte ich gerne dieses Verhältnis von Muskeln zu Körper, womit sonst nur Models glänzen. Hab ich aber nicht. Und du vermutlich auch nicht. Das ist die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass es eben keine normalen Körper gibt. Der Normbereich für Mann und Frau ist viel weiter, als es Medien und Werbung uns glauben machen wollen. Es gibt gesunde und ungesunde Körper, gar keine Frage, aber auch mit ein paar Kilo zu viel (oder zu wenig!) auf den Hüften ist man ein wertvoller Mensch. Wohlfühlen ist wichtiger als wohl aussehen [sic!].

Dummerweise steht der Sommer vor der Tür und die sonst als eher kreativ verschrienen Werbestrategen besinnen sich auf das gute alte Body Shaming. Die Botschaft ist simpel und kommt beim Creative Director immer gut an: Du bist zu fett für den Strand, also mach gefälligst etwas dagegen. Zufällig haben wir da das Wundermittel für dich:

Iß unser Protein-Pulver statt Brot oder melde dich in diesem Fitness-Studio an. Ohne uns fällt der Strand für dich in diesem Jahr leider aus. Und gehst du doch hin, dann solltest du dich gefälligst schämen!

In der Londoner U-Bahn schlägt eine Werbung für Proteinpulver gerade hohe Wellen. Mit dem Slogan “Are you beach body ready?” stellen die Strategen die Frage, ob die Waage der Damenwelt bereits die Erlaubnis für den Strand erteilt hat. Wie lachhaft. Wenn mir danach ist, dann gehe ich dahin und bade. Es gibt keine “Strandbefähigungsfigur” oder dergleichen.

Die Londoner_Innen schlagen auch fleissig zurück, es gibt sogar eine Petition, die Werbung zu entfernen. Viele der Anzeigen sind inzwischen auch um die wohlverdienten Antworten ergänzt.

Was hat das jetzt mit Yoga zu tun? Leider ist sogar die Yogaszene nicht verschont von der Message, dass unser Körper zu häßlich sei, um ihn in Badehose oder Bikini zu zeigen. Erstmal muss fleissig der Körper in Form gebracht werden, bevor man ihn aus dem dunklen Kämmerlein an den Sonnenstrang tragen darf.

(Interessanterweise finde ich fast nur Beispiele, dass Frauen “zu fett” sind, Männer haben da vergleichsweise wenig Hinweise, dass sie sich am Strand nur bekleidet zeigen sollen, wenn sie nicht wie ein Men’s Health Cover-Model aussehen.)

Heute flatterte mir ein subtiler Hinweis auf die Problematik Körpermasse und Strandgenehmigung in die Mailbox, wobei die Lösung natürlich darin besteht, 14 Tage etwas Yoga und ein paar pfiffige Rezepte anzuwenden – et voilá – der Bikini darf wieder getragen werden:

Wo mich die Werbung in der U-Bahn noch wirklich wütend gemacht hat, wie nach Thigh Gap und Bikini Bridge ein weiter Body Shaming Trend sich aufspielt, Standards setzen zu dürfen, da macht mich die Werbung für Yoga nur noch traurig.

Obwohl ich immer noch nicht genau weiss, was Yoga eigentlich ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass solch eine Form des Selbsthasses mit Santosha in Einklang zu bringen ist. Im Grunde genommen möchte ich Yoga gerne als etwas verstehen, was mich zufriedener und ausgeglichener macht. Nicht etwa, weil es mir alle meine Wünsche erfüllt, das Fett absaugt und so meine persönliche Homöostase wiederherstellt, sondern gerade weil es mich lehrt, meine Grenzen und Unzulänglichkeiten zu akzeptieren.

An dieser Stelle möchte ich etwas zurückrudern. Natürlich bist du keine fette Sau. Ebensowenig wie ich. Lass es dir nicht einreden, auch wenn die Botschaft in versteckter Form bis zum Beginn der Schlabberpulli-Saison jetzt täglich mehrfach auf die einprasselt.

In Anlehnung an die Bastel Brothers

Klamotten aus, Bikini anziehen, Zack-feddich: Bikinifigur!